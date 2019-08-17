Real Madrid ilk maçından 3 puanla ayrıldı
La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 3-1 yendi. Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Luka Modric, 56. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, konuk olduğu Celta Vigo'yu 3-1 yendi.
Ligin ilk hafta mücadelesinde Celta Vigo, Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Real Madrid'i Balaidos Stadı'nda konuk etti.
Real Madrid, 12. dakikada Karim Benzema, 61. dakikada Toni Kroos ve 80. dakikada Lucas Vazquez'in golleriyle Celta Vigo'yu 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Celta Vigo'nun tek golünü, 90+1'inci dakikada Iker Losada Aragunde kaydetti.
Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Luka Modric, 56. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
- 17.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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