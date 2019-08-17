Real Madrid ilk maçından 3 puanla ayrıldı - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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ilk maçından 3 puanla ayrıldı

Real Madrid ilk maçından 3 puanla ayrıldı

'nın ilk haftasında , deplasmanda 'yu 3-1 yendi. Real Madrid'in Hırvat oyuncusu , 56. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde () , konuk olduğu 'yu 3-1 yendi.

Ligin ilk hafta mücadelesinde Celta Vigo, Fransız teknik adam 'ın çalıştırdığı Real Madrid'i Balaidos Stadı'nda konuk etti.

Real Madrid, 12. dakikada Karim Benzema, 61. dakikada Toni Kroos ve 80. dakikada Lucas Vazquez'in golleriyle Celta Vigo'yu 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Celta Vigo'nun tek golünü, 90+1'inci dakikada Iker Losada Aragunde kaydetti.

Real Madrid'in Hırvat oyuncusu , 56. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

  1. 17.08.2019
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