Real Madrid sezonu mağlubiyetle noktaladı
19 Mayıs 2019, Pazar
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sezonu mağlubiyetle noktaladı

Real Madrid sezonu mağlubiyetle noktaladı

, bu sezon 'daki 'e 2-0 yenilerek 12. mağlubiyetini aldı ve kulüp tarihinin en kötü istatistiğini tekrarladı.

'ni () 3. sırada bitirmesi kesinleşen , sezonun 'e 2-0 yenildi.Art arda iki sezon ilk 2'ye giremeyerek son 45 yılın en başarısız performansını sergileyen Real Madrid, La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Betis'i ağırladı.

Real Betis, Moron'un 61 ve Jese Rodriguez'in 75. dakikada attığı gollerle Santiago Bernabeu Stadı'ndan 2-0 galip ayrıldı.

Ligi 21 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Real Madrid, 1990-91, 1993-94, 1995-96 ve 1998-99 sezonlarında olduğu gibi 12 yenilgi alarak kulüp tarihinin en kötü istatistiğini egale etti.

Bu sezon resmi maçlardaki mağlubiyet sayısı 18'e çıkan Real Madrid, 1984-85 sezonunda 19 karşılaşma kaybederek tarihinin bu alandaki en kötü performansını yakalamıştı.

  1. 19.05.2019
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