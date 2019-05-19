Real Madrid sezonu mağlubiyetle noktaladı
Real Madrid, bu sezon La Liga'daki son maçında Real Betis'e 2-0 yenilerek 12. mağlubiyetini aldı ve kulüp tarihinin en kötü istatistiğini tekrarladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'ni (La Liga) 3. sırada bitirmesi kesinleşen Real Madrid, sezonun son maçında Real Betis'e 2-0 yenildi.Art arda iki sezon ilk 2'ye giremeyerek son 45 yılın en başarısız performansını sergileyen Real Madrid, La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Betis'i ağırladı.
Real Betis, Moron'un 61 ve Jese Rodriguez'in 75. dakikada attığı gollerle Santiago Bernabeu Stadı'ndan 2-0 galip ayrıldı.
Ligi 21 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Real Madrid, 1990-91, 1993-94, 1995-96 ve 1998-99 sezonlarında olduğu gibi 12 yenilgi alarak kulüp tarihinin en kötü istatistiğini egale etti.
Bu sezon resmi maçlardaki mağlubiyet sayısı 18'e çıkan Real Madrid, 1984-85 sezonunda 19 karşılaşma kaybederek tarihinin bu alandaki en kötü performansını yakalamıştı.
- 19.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Real Madrid sezonu mağlubiyetle noktaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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