Real Madrid 14 ismi birden gönderiyor!

Bu sezon La Liga'da beklentileri karşılayamayan Real Madrid, kadroda büyük bir revizyona gidiyor. Sezon sonunda birçok isim ile yolların ayrılacağı öğrenilen İspanyol temsilcisinde Gareth Bale dahil olmak üzere 14 isim takımdan gönderilecek. Tecrübeli çalıştırıcı Zinedine Zidane yönetimindeki ekipte gönderilecek isimlerin yanında, sezon sonu takıma dahil olacak isimlerde yavaş yavaş netleşiyor. İşte o isimler...

16 Mayıs 2019 Perşembe 18:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





