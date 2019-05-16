Real Madrid 14 ismi birden gönderiyor! - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Real Madrid 14 ismi birden gönderiyor!

Bu sezon La Liga'da beklentileri karşılayamayan Real Madrid, kadroda büyük bir revizyona gidiyor. Sezon sonunda birçok isim ile yolların ayrılacağı öğrenilen İspanyol temsilcisinde Gareth Bale dahil olmak üzere 14 isim takımdan gönderilecek. Tecrübeli çalıştırıcı Zinedine Zidane yönetimindeki ekipte gönderilecek isimlerin yanında, sezon sonu takıma dahil olacak isimlerde yavaş yavaş netleşiyor. İşte o isimler...
16 Mayıs 2019 Perşembe 18:03
Real Madrid 14 ismi birden gönderiyor!

La Liga devi Real Madrid önümüzdeki sezon hazırlıklarına şimdiden start verdi.

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Real Madrid 14 ismi birden gönderiyor!

Başkan Florentino Perez, kötü gidişatın ardından ilk olarak Real Madrid'i Avrupa'nın zirvesinde tutan Zinedine Zidane'ı takımın başına geri getirdi.

Real Madrid 14 ismi birden gönderiyor!

GELECEK VE GÖNDERİLECEK İSİMLER BELİRLENDİ
Fransız teknik adamla yeni bir yapılanmaya gidecek olan Madrid ekibi, sezon sonu gönderilecek ve takıma takviye edilecek isimleri belirledi.

Real Madrid 14 ismi birden gönderiyor!

Chelsea'den Eden Hazard, ManU'dan Paul Pogba ve Ajax'ten Van de Beek gibi futbolcular transferde öncelik verilecek isimler olarak belirlendi.

Real Madrid 14 ismi birden gönderiyor!

14 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILACAK
Radikal kararlarla yeniden çıkış arayacak olan Real Madrid, tam 14 futbolcusu ile yollarını ayıracak.

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