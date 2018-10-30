Real Madrid'e Varane'dan kötü haber – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'e Varane'dan kötü haber

    Real Madrid'e Varane'dan kötü haber

    'in Fransız oyuncusu 'ın, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor

    1. Futbol Ligi () ekiplerinden 'de forma giyen , sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacak.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid'in 'ya 5-1 yenildiği son lig maçında sakatlanan Fransız oyuncunun kontrolden geçirildiği ve sağ bacağında sakatlık tespit edildiği belirtildi.

    Tedavisine başlanan 25 yaşındaki oyuncunun, sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor.

    Varane, bu sezon Real Madrid formasıyla 12 karşılaşmada görev aldı.

    1. 30.10.2018 18:33
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