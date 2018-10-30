Real Madrid'e Varane'dan kötü haber
Real Madrid'in Fransız oyuncusu Raphael Varane'ın, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid'in Barcelona'ya 5-1 yenildiği son lig maçında sakatlanan Fransız oyuncunun kontrolden geçirildiği ve sağ bacağında sakatlık tespit edildiği belirtildi.
Tedavisine başlanan 25 yaşındaki oyuncunun, sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor.
Varane, bu sezon Real Madrid formasıyla 12 karşılaşmada görev aldı.
- 30.10.2018 18:33
-
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
karado kim gelirse gelsin bu takımı futbolcular toparlıyacak.
-
Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 5
Yorum
eray pepe adriano lajaiç sakat defans forvet sıkıntısı varken sonuç kötü oldu ama ayağa kalkacaktır bjk
-
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Toplam 1
Yorum
test setsetset
Real Madrid'e Varane'dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.