Real Madrid'de Lopetegui'nin görevine son verildi – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'de Lopetegui'nin görevine son verildi

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a>'de Lopetegui'nin görevine son verildi

    'de teknik direktör ile yollar ayrıldı!

    Futbol Kulübü, teknik direktör 'nin görevine son verildiğini açıkladı.

    Dün oynanan mücadelesinde 'ya karşı 5-1'lik mağlubiyet alan 'de yönetim, Lopetegui'nin geleceği ile ilgili kararını verdi. Bugün toplanan yönetim kurulu, sezon başında takımın başına geçen ile yolların ayrılması kararını aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Julen Lopetegui ve tüm teknik ekibine çabaları ve çalışmaları için teşekkür edildi.

    Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligdeki ilk 3 maçını kazanan Real Madrid, daha sonra ligde çıktığı 7 maçta yalnızca bir galibiyet alabilirken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet tattı. Madrid ekibi 10 maçta topladığı 14 puanla La Liga'da 9'uncu sırada yer alıyor.

    EN BÜYÜK ADAY CONTE


    Real Madrid Kulübü teknik direktör arayışlarına başlarken, bu süreçte geçici olarak takımın başında Santiago Solari görev alacak.

    Madrid ekibinde teknik direktörlük koltuğunun en büyük adayı olarak son olarak 'yi çalıştıran ve sezon başından bu yana boşta olan İtalyan teknik adam 'nin ismi geçiyor.
    1. 29.10.2018 22:59
    2. Güncelleme: 30.10.2018 01:57
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