Real Madrid'de Lopetegui'nin görevine son verildi
Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui ile yollar ayrıldı!
Dün oynanan El Clasico mücadelesinde Barcelona'ya karşı 5-1'lik mağlubiyet alan Real Madrid'de yönetim, Lopetegui'nin geleceği ile ilgili kararını verdi. Bugün toplanan yönetim kurulu, sezon başında takımın başına geçen Julen Lopetegui ile yolların ayrılması kararını aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Julen Lopetegui ve tüm teknik ekibine çabaları ve çalışmaları için teşekkür edildi.
Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligdeki ilk 3 maçını kazanan Real Madrid, daha sonra ligde çıktığı 7 maçta yalnızca bir galibiyet alabilirken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet tattı. Madrid ekibi 10 maçta topladığı 14 puanla La Liga'da 9'uncu sırada yer alıyor.
EN BÜYÜK ADAY CONTE
Real Madrid Kulübü teknik direktör arayışlarına başlarken, bu süreçte geçici olarak takımın başında Santiago Solari görev alacak.
Madrid ekibinde teknik direktörlük koltuğunun en büyük adayı olarak son olarak Chelsea'yi çalıştıran ve sezon başından bu yana boşta olan İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin ismi geçiyor.
- 29.10.2018 22:59
- Güncelleme: 30.10.2018 01:57
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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