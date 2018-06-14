Görevden alınması Lopetegui'yi üzdü

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Lopetegui ile beraber başkent Madrid'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıyı, Dünya Kupası'nın ardından yapmak istediklerini söyleyen Perez, ancak İspanyol Futbol Federasyonunun kendilerine haber vermeden Real Madrid ile anlaştığı gerekçesiyle Lopetegui'yi milli takım teknik direktörlüğünden aldığına atıfta bulunarak, "Bazı şartlar bizi bu noktaya getirdi." dedi.

"Haklı çıkaracak herhangi bir argüman yok"

Lopetegui ile varılan anlaşmanın onun milli takıma karşı sadakatsizlik yaptığı anlamına gelmediğini savunan Perez, "Anlaşmaya vardık ve şeffaf olmak, herhangi bir spekülasyon ya da söylentiyi önlemek için bir kaç saat içinde Dünya Kupası öncesi ilan etmeye karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Perez, anlaşmanın İspanya Milli Takımı'nı etkileyeceği iddialarını anlamanın güç olduğunu da söyleyerek, "Onları etkilemeyecekti. Lopetegui'nin yarın İspanya Milli Takımı'nın kulübesinde olmamasını haklı çıkaracak herhangi bir argüman yoktur." şeklinde konuştu.





"Annemin ölümünün ardından hayatımın en üzüntülü günüydü"

Lopetegui ise görevden dün alındığına atıfta bulunarak, gözyaşları içinde "Dün, annemin ölümünün ardından hayatımın en üzüntülü günüydü. Bugün ise hayatımın en mutlu günü. Bugün, duygusal bir gün. Bana gösterdiğiniz güven için teşekkürler başkan, teşekkürler Real Madrid. Bu sorumluluktan dolayı çok gururluyum." yorumunu yaptı.

Real Madrid'e ilk kez 18 yaşında geldiğini kaydeden Lopetegui, yaptığı anlaşmayı savunarak, ilk söylediği kişinin kendisini görevden alan Federasyon Başkanı Luis Rubiales olduğunu kaydetti.

Sadık biri olduğunu belirten Lopetegui, "Profesyonel ve dürüst bir şekilde davrandım. Oyuncular öğrendiğinde tüm haftanın en iyi antremanını yaptık." ifadesini kullandı.

Zidane'nın yerine geldi

İspanyol teknik adam Julen Lopetegui 3 sezon boyunca Real Madrid'i yönetecek.

İki yıldır İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yürüten 51 yaşındaki Lopetegui, Real Madrid ile yaptığı anlaşma gerekçesiyle 2018 FIFA Dünya Kupası'na bir gün kala görevden alınmış, yerine Fernando Hierro getirilmişti.

Futbolculuk kariyerine 1985 yılında Castilla kulübünde başlayan Lopetegui, aralarında Real Madrid, Las Palmas ve Barcelona'nın da olduğu takımlarda forma giymiş, 2016'da da milli takımı çalıştırmaya başlamıştı.

Real Madrid'e üst üste 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getiren Zinedine Zidane, geçen ay sürpriz bir basın toplantısı düzenleyerek Real Madrid'i bıraktığını açıklamıştı.