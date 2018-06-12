Real Madrid teknik direktörlük görevine Julien Lopetegui'yi getirdiğini açıkladı!
Real Madrid'in yeni Teknik Direktörü Julen Lopetegui oldu.
İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in yeni teknik direktörü İspanya Milli Takımı'nı da çalıştıran Julen Lopetegui oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Lopetegui ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
- 12.6.2018 18:06
- Güncelleme: 12.6.2018 18:15
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Sivasspor’da Aydın hamlesi
Toplam 1
Yorum
şems Aydın daha öncede sivasspor da idi, bir faydasını görmedik. aynı batuhan gibi. Bizi yarıyolda bırakır.
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Trabzonspor'un yıldızı Okay Yokuşlu Celta Vigo yönetimiyle görüşüyor
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kadir yazık oldu seneye çokdaha fazlasına giderdi
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Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı'ya transfer izni
Toplam 1
Yorum
azizin emekleri aziz emek verdi koc bu emekleri bozuk para gibi harcıyor . taraftarın hayalleri kursaklarında kalacak isik yok
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