Real Madrid teknik direktörlük görevine Julien Lopetegui'yi getirdiğini açıkladı! – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    teknik direktörlük görevine Julien Lopetegui'yi getirdiğini açıkladı!

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> teknik direktörlük görevine Julien Lopetegui'yi getirdiğini açıkladı!

    'in yeni Teknik Direktörü Julen Lopetegui oldu.

    La Liga takımlarından 'in yeni teknik direktörü Milli Takımı'nı da çalıştıran Julen Lopetegui oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Lopetegui ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

    1. 12.6.2018 18:06
    2. Güncelleme: 12.6.2018 18:15
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