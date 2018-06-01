Real’de Zidane’ın yerine Laudrup
Real Madrid’deki görevinden sürpriz bir şekilde istifa ettiğini açıklayan Zinedine Zidane’ın koltuğuna Danimarkalı çalıştırıcı Laudrup isminin aday olduğu belirtildi.
Eflatun-beyazlılarda Laudrup'un yanı sıra alternatif olarak Conte, Sarri, ve Cannavaro gibi isimlerin geçtiği de iddialar arasında.
Öte yandan kaleci arayışlarını da sürdüren İspanyol ekibinde Roma'nın başarılı kalecisi Allison'un isminin öne çıktığı aktarıldı. Oyuncunun menajeri Bayram Tutumlu yaptığı açıklamada Allison'un transferi için Roma kulübü ile görüşmelerin başladığını söyleyerek, 100 Milyon Euro'luk bir fiyat belirlediklerini bildirdi.
- 1.6.2018 13:53
-
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç’tan flaş Galatasaray ve Ünal Aysal açıklaması!
Toplam 17
Yorum
osman taraftarız biz çekeriz cefa aziz basgan bizi bırakma
-
Cüneyt Çakır: "Dünya Kupası'na çok iyi çalıştık"
Toplam 1
Yorum
seda hayirlisi olsun basarili kazasiz belasiz,gidin gelin
-
Vagner Love'dan Beşiktaş'a 'FIFA'ya giderim' tehdidi!
Toplam 3
Yorum
eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
Real’de Zidane’ın yerine Laudrup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.