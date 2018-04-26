Ramos'tan Iniesta'ya övgü

Real Madrid'in İspanyol oyuncusu Sergio Ramos, Bayern Münih maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergio Ramos, Barcelona'daki kariyerini noktalamak üzere olan Andres Iniesta hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Ramos, "Eğer ismi Andresinho olsaydı, iki kez Ballon d'Or kazanabilirdi" diyerek 33 yaşındaki oyuncunun hak ettiği değeri görmediğini vurguladı.

Andres Iniesta, 2010 ve 2012'de Ballon d'Or'u kazanmaya çok yaklaşmış ancak ikisinde de takım arkadaşı Lionel Messi'nin gerisinde kalmıştı.



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