Ramos'tan Iniesta'ya övgü
Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos, Barcelona'daki kariyerinin sonuna gelen Andres Iniesta'nın hak ettiği değeri görmediğini söyledi.
Real Madrid'in İspanyol oyuncusu Sergio Ramos, Bayern Münih maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sergio Ramos, Barcelona'daki kariyerini noktalamak üzere olan Andres Iniesta hakkında övgü dolu sözler söyledi.
Ramos, "Eğer ismi Andresinho olsaydı, iki kez Ballon d'Or kazanabilirdi" diyerek 33 yaşındaki oyuncunun hak ettiği değeri görmediğini vurguladı.
Andres Iniesta, 2010 ve 2012'de Ballon d'Or'u kazanmaya çok yaklaşmış ancak ikisinde de takım arkadaşı Lionel Messi'nin gerisinde kalmıştı.
Fotomac.com.tr / Dış haberler
- 26.4.2018 16:07
- Güncelleme: 26.4.2018 16:08
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
FB-CH Erman Hoca, sana herkes kafayi numaradan sardirmis dese, açip gelin bakin demez misin. Kesin dersin. Bu Günes'e neden bu kadar zor geliyor?
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
dinch BJK maça çıkmazsa ligde puanı silinecek fb aldığı 3 maç cezayı önümüzdeki sene kupa maçlarında çekecek,Şu karara bakarmısınız taralığın dani
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TFF, EURO 2024 adaylık dosyasını sundu
Toplam 4
Yorum
yılmaz fenerbahçenin dosyasını verseydiniz
Ramos'tan Iniesta'ya övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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