Ramos'tan Iniesta'ya övgü – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Ramos'tan Iniesta'ya övgü

    Ramos'tan Iniesta'ya övgü

    'in yıldızı , 'daki kariyerinin sonuna gelen 'nın hak ettiği değeri görmediğini söyledi.

    'in İspanyol oyuncusu , maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    Sergio Ramos, 'daki kariyerini noktalamak üzere olan hakkında övgü dolu sözler söyledi.

    Ramos, "Eğer ismi Andresinho olsaydı, iki kez Ballon d'Or kazanabilirdi" diyerek 33 yaşındaki oyuncunun hak ettiği değeri görmediğini vurguladı.

    Andres Iniesta, 2010 ve 2012'de Ballon d'Or'u kazanmaya çok yaklaşmış ancak ikisinde de takım arkadaşı 'nin gerisinde kalmıştı.

    Fotomac.com.tr / Dış haberler

    1. 26.4.2018 16:07
    2. Güncelleme: 26.4.2018 16:08
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