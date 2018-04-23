Modric: MLS'e gidebilirim
Real Madrid'in oyun kurucusu Luka Modric, Madrid'den sonraki durağının MLS olacağını söyledi.
Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ne olacağını asla bilemezsiniz diyen tecrübeli futbolcu, "Madrid ile iki yıllık daha kontratım bulunuyor ve burada mutluyum. Her zaman söyledim, eğer kariyerimi Madrid'de noktalamam mümkün olursa bunu yapmak istiyorum. Ama olmazsa kendimi ABD'de görüyorum" diye konuştu.
Amerikan Major Futbol Ligi MLS'te top koşturmaya başlayan Zlatan Ibrahimovic hakkında konuşan Modric, "Zlatan Avrupa'da son yılların en iyi golcülerinden onun için en iyisini diliyorum ve orada eğleneceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.
Fotomac.com.tr / Dış haberler
- 23.4.2018 14:00
- Güncelleme: 23.4.2018 14:12
-
Goller hep yabancılardan
Toplam 2
Yorum
SUAT KARAKAYA Efendiymiş....Sizin Fenerle karakteriniz belli, düne kadar koğuş arkadaşıydınız unutmayın bunu.
-
‘40 bin’ beklentisi
Toplam 1
Yorum
Kontra Bir kere olsun delikanlı olun da hatanızı kabul edin. Zeytinyağı fener...
-
Son dört maçın 3’ü Antalya’nın
Toplam 1
Yorum
Kontra Hadi Antalya, Hak etmeyenleri uzaklaştır şampiyonluk yarışından...
Modric: MLS'e gidebilirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.