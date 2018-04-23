Modric: MLS'e gidebilirim

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ne olacağını asla bilemezsiniz diyen tecrübeli futbolcu, "Madrid ile iki yıllık daha kontratım bulunuyor ve burada mutluyum. Her zaman söyledim, eğer kariyerimi Madrid'de noktalamam mümkün olursa bunu yapmak istiyorum. Ama olmazsa kendimi ABD'de görüyorum" diye konuştu.

Amerikan Major Futbol Ligi MLS'te top koşturmaya başlayan Zlatan Ibrahimovic hakkında konuşan Modric, "Zlatan Avrupa'da son yılların en iyi golcülerinden onun için en iyisini diliyorum ve orada eğleneceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.



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