Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, Tottenham'ın gözde yıldızı Harry Kane ile ilgilendikleri yönündeki söylentileri yalanladı.

Cadena COPE'a açıklamalarda bulunan Perez, "Harry Kane'i transfer etmek aklımın ucundan geçmiyor. Harika bir oyuncu, üstelik genç. Gelişimi için önünde uzun yıllar var ama Karim Benzema'dan ve takımımızdan memnunuz. Tottenham başkanına Kane'in fiyatını sormadım çünkü sorsam 250 milyon euro istediklerini söyler!" diye konuştu.

İngiliz yıldız 20117 yılı içinde şu ana kadar milli takım ve Tottenham forması altında 40 maçta attığı 45 gole imza attı.