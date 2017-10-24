Real Madrid'den Harry Kane açıklaması: 250 milyon euro
Son dönemlerde adı Real Madrid ile anılan yıldız futbolcuyla ilgili Başkan Florentino Perez'den açıklama geldi...
Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, Tottenham'ın gözde yıldızı Harry Kane ile ilgilendikleri yönündeki söylentileri yalanladı.
Cadena COPE'a açıklamalarda bulunan Perez, "Harry Kane'i transfer etmek aklımın ucundan geçmiyor. Harika bir oyuncu, üstelik genç. Gelişimi için önünde uzun yıllar var ama Karim Benzema'dan ve takımımızdan memnunuz. Tottenham başkanına Kane'in fiyatını sormadım çünkü sorsam 250 milyon euro istediklerini söyler!" diye konuştu.
İngiliz yıldız 20117 yılı içinde şu ana kadar milli takım ve Tottenham forması altında 40 maçta attığı 45 gole imza attı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 20:56
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Negredo bilmecesi
Toplam 11
Yorum
HCK / BJK ARKADAŞLAR NEGREDO; ABOUBAKAR,GOMEZVE DEMBABA'DAN ÜSTÜN ANCAK BAŞLANGIÇ YAPAMADI. KENDİSİNEDE PAS VERİLMİYOR ANCAK NEGREDO ASİST YAPIYOR
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Lato sınıfta kaldı
Toplam 4
Yorum
Meth35 latovleviccide ısrar bırakılıp linnes banko olmalı.belhanda defansa yardım ediyo olabilir ama yetersiz ve etkisiz.ndiaye 10 numara pozisyonunda oynatılmalı fernandonun yanına selçuk serbest oyuncu olarak denenmeli.suan kadromuzdaki aksıyan yönler bunlar.birde su 3 lü defans kurgusunda vazgeçilmeli.
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 13
Yorum
arsen l. BJK size danışacak değil.Efendiliğini siz tartamazsınız.Gereği neyse yapar.Sizin için yapmaz yani..........
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