 Real Madrid'den Harry Kane açıklaması: 250 milyon euro – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    'den açıklaması: 250 milyon euro

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a>'den <a href="/index/harry-kane?id=662bb60d-2721-4969-babd-6869cb246ff8" class="" rel="tag">Harry Kane</a> açıklaması: 250 milyon euro

    Son dönemlerde adı ile anılan yıldız futbolcuyla ilgili Başkan 'den açıklama geldi...

    Kulübü Başkanı , Tottenham'ın gözde yıldızı ile ilgilendikleri yönündeki söylentileri yalanladı.

    Cadena COPE'a açıklamalarda bulunan Perez, "'i transfer etmek aklımın ucundan geçmiyor. Harika bir oyuncu, üstelik genç. Gelişimi için önünde uzun yıllar var ama Karim Benzema'dan ve takımımızdan memnunuz. Tottenham başkanına Kane'in fiyatını sormadım çünkü sorsam 250 milyon euro istediklerini söyler!" diye konuştu.

    İngiliz yıldız 20117 yılı içinde şu ana kadar milli takım ve Tottenham forması altında 40 maçta attığı 45 gole imza attı.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:56
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