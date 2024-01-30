700 bin liralık IBAN dolandırıcılığı "frenlendi"

Araç alım satım işlemlerinde hem alıcının hem de satıcının çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle son dönemde kötü niyetli kişilerin yaptığı dolandırıcılık faaliyetleri artarken bunun son örneğine Kırşehir'de rastlandı.

Araç detaylı incelendi

Van'dan Kırşehir'e otomobil almak için gelen bir vatandaş, aracın durumunu kontrol ettirmek amacıyla Otorapor Oto Ekspertiz'e başvururken firma, aracın detaylı bir incelemesini gerçekleştirip aracın geçmişi hakkında ayrıntılı bilgiyi alıcıya verdi. Olay bundan sonra patlak verdi.

IBAN ile birlikte gelişen olaylar

Aracı Van'dan gelerek almak isteyen kişi ekspertizden emin olduktan sonra satıcının hesabına parayı IBAN ile transfer etmek istedi. IBAN farklı çıkınca olay aydınlanmaya başladı.

Olaya şahit olan Otorapor Kırşehir Oto Ekspertiz Yetkilisi Süleyman Karaçoban, alıcı ile satıcıdan başka aracılık yapan üçüncü bir şahısın varlığına dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: " Alıcı ve satıcının dolandırıcıdan haberi yoktu. Arabayı inceledikten sonra alıcı ve satıcı IBAN konusunda anlaşamadı. Aracın sahibi IBAN verince, alıcı üçüncü şahısla anlaştığını ve onun hesabına atacağını söyledi. Üçüncü kişi ise dolandırıcı çıktı. Üçüncü kişinin telefonuna ise daha sonra ulaşılamadı. Durumu güvenlik görevlilerine de ilettik onlar da devreye girdi ve 700 bin liralık mağduriyeti önledik."

"Vatandaş daha dikkatli olmalı"

Emniyet birimlerinin de haftalık gelip uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Otorapor Oto Ekspertizi Karaçoban olay çözüme kavuşturulduktan sonra kendilerine teşekkür edildiğini, herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

İlandır.