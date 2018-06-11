Musa Çağıran teklif bekliyor – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    teklif bekliyor

    Musa Çağıran teklif bekliyor
    Lige veda eden Osmanlı'yla kontratı süren, transferin gözde isimlerinden teklif bekliyor. Tecrübeli ön libero, "İsmim büyük takımlarla yazılıyor, ben de sosyal medyadan görüyorum. Bir şeyler olursa, mutlu olurum. 2 yıl daha kontratım var ama burada Osmanlı nasıl bir tutum sergileyecek, bilmiyorum" dedi.
    1. 11.6.2018
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