Serdar Gürler için resmi teklif yok – Fotomaç – 04 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Haziran 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    için resmi teklif yok

    Serdar Gürler için resmi teklif yok
    Bu sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan kadrosunu koruyacak. Genel Menajeri Ender Yurtgüven "Sözleşmesi devam eden futbolcularımızı bırakmayacağız. olacağı söylenen futbolcularla ilgili bonservis bedeli belirlemedik. veya başka bir isimle ilgili gelen resmi teklif yok" diye konuştu.
    1. 4.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar Gürler için resmi teklif yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN