Osmanlıspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    , maçına hazırlanıyor

    Osmanlıspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor

    , 'in 31. haftasında sahasında 'le oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Günün tek çalışmasına tedavisi devam eden katılmazken, Payam takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

    Mor-Sarılılar, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Farklı istasyonlarda koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan oyuncular daha sonra dar alanda üç takım halinde dönüşümlü olarak top kapma oyunu oynadı. Antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maç yapan Mor-Sarılılar antrenmanı sonlandırdı.

    , yarın saat 11:00'de yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 25.4.2018 13:53
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