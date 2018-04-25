Osmanlıspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Günün tek çalışmasına tedavisi devam eden Mehmet Batdal katılmazken, Payam takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
Mor-Sarılılar, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Farklı istasyonlarda koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan oyuncular daha sonra dar alanda üç takım halinde dönüşümlü olarak top kapma oyunu oynadı. Antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maç yapan Mor-Sarılılar antrenmanı sonlandırdı.
Osmanlıspor, yarın saat 11:00'de yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 25.4.2018 13:53
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 6
Yorum
murat evet tatil etti ama bjk li oyuncular sahayı terk ettikten sonra
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 6
Yorum
murat evet tatil etti ama bjk li oyuncular sahayı terk ettikten sonra
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
Osmanlıspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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