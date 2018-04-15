Osmanlıspor kritik virajda – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    kritik virajda

    Osmanlıspor kritik virajda

    'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , 29. haftanın kapanış maçında yarın 'u konuk edecek.

    Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta önünde sona eren başkent temsilcisi, yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

    Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına giren , ile oynayacağı kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak.

    Haftaya 28 puanla 17. sırada giren mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan ve İranlı Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak. Sakatlığı süren 'ın durumu ise maç günü belli olacak.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:35
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