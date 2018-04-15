Osmanlıspor kritik virajda
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor, 29. haftanın kapanış maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Fenerbahçe önünde sona eren başkent temsilcisi, yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına giren Osmanlıspor, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak.
Haftaya 28 puanla 17. sırada giren mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı ve İranlı Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak. Sakatlığı süren Mehmet Batdal'ın durumu ise maç günü belli olacak.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:35
-
Rıdvan Dilmen: "Korkunç bir algı var"
Toplam 2
Yorum
LEVO SİVAS TÜM FENER MAÇLARINDA NEDEN HAYATININ EN SAÇMA FUTBOLUNU OYNAYIP OLMAYACAK HATALARI YAPIP MAÇI HEP KAYBEDİYOR.BİRDE BUNU YORUMLASAN.
-
Hedef 6'da 6
Toplam 1
Yorum
Rizeli Ahmet Başkan yenin demiş Rize kurtarsın ancak Trabzon sahada yoktu. Bursa maçı yaklaştı şimdi Rıza 6 da 6 diyor Bursa maçını merak ediyoruz.
-
Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 2
Yorum
fbcan yanlışlıkla gol atıp yıldızlaşırsın diye korkmuştur. standart oynayacaksın soldado ayağını denk al.
Osmanlıspor kritik virajda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.