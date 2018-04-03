Osmanlı’ya yan bakılmıyor – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Osmanlı’ya yan bakılmıyor

    Osmanlı’ya yan bakılmıyor

    'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren, 28 puanla 15. sırada yer alan , 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

    'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren, 28 puanla 15. sırada yer alan , 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. İrfan Buz yönetimindeki başkent temsilcisi, 2 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, son yenilgisini 17 Şubat'ta 3-2'lik skorla deplasmanında aldı. Mor-sarılıları kalan 7 haftada ise zorlu bir fikstür bekliyor. Osmanlı, 7 maçın 4'ünde F.Bahçe, , ve 'la karşılaşacak.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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