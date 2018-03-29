Osmanlıspor Konya’yı bekliyor
Ligde ateş hattını yakından ilgilendiren kritik maçta Osmanlı, Konya'yı konuk edecek.
Ligde ateş hattını yakından ilgilendiren kritik maçta Osmanlı, Konya'yı konuk edecek. Osmanlı teknik direktörü İrfan Buz, bu maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Sadece bu müsabakaya odaklandık. Son maçlara baktığımızda 4 maçta 8 puan alan bir Osmanlıspor var. Sahamızda 3 puan almak istiyoruz" dedi.
KONYASPOR KRİTİK OSMANLI MAÇINA HAZIR
Ateş hattındaki Konya final niteliğindeki maçta direkt rakibi Osmanlı'ya konuk olacak. Yeşil-beyazlılar, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Gruplara ayrılan oyuncular ayak tenisi oynadı. Yeşil-beyazlı futbolcuların son derece neşeli ve moralli olmaları teknik heyeti de memnun etti.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:53
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