İlk deplasman galibiyeti için
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Başkent ekibinde sakatlıkları süren Raheem Lawal, Özer Hurmacı, Avdija Vrsajevic ve Luiz Carlos, Kardemir Karabükspor karşısında forma giyemeyecek.
Osmanlıspor ligde geçen hafta sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almıştı. Son 3 maçını kaybetmeyen mor-sarılılar, rakibi karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.
Mor-sarılılar bugün öğle saatlerinde kara yoluyla maçın oynanacağı Karabük'e geçecek. Son antrenmanını Karabük'te yapacak Osmanlıspor hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini bekleyecek.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:29
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Anahtar orta saha
Toplam 1
Yorum
REAL FB Bu ikili hermacta beraber zaten!! Sanki yeni bir sey gibi!! HA HA HA
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'O sene bu sene!'
Toplam 9
Yorum
fatih terim önde bastırır mış ya. vallahi öyle bi hata yaparsa fb bu sefer 6 değil 7 lik yapar. bjk gibi acımazzz haberin ola. ermanın gazına gelm
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ÖZEL | Okay Yokuşlu Beşiktaş'a mı transfer oluyor?
Toplam 12
Yorum
fatih saha içindeki karakterinden anlamıştım. ve bjk ın en buyuk transferi olur. tb zor durumda yardımcı olmuş oluruz. şahane olur. come to bjk
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