İlk deplasman galibiyeti için – Fotomaç – 15 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İlk deplasman galibiyeti için

    İlk deplasman galibiyeti için

    , 'in 26. haftasında yarın 'a konuk olacak.

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

    Başkent ekibinde sakatlıkları süren Raheem Lawal, , Avdija Vrsajevic ve Luiz Carlos, karşısında forma giyemeyecek.

    ligde geçen hafta sahasında 'u 2-1 yenerek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almıştı. Son 3 maçını kaybetmeyen mor-sarılılar, rakibi karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.

    Mor-sarılılar bugün öğle saatlerinde kara yoluyla maçın oynanacağı Karabük'e geçecek. Son antrenmanını Karabük'te yapacak Osmanlıspor hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini bekleyecek.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk deplasman galibiyeti için haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN