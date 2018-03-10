Osmanlıspor nefes aldı – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    nefes aldı

    <a href="/index/osmanlispor?id=8dc6dfbd-d746-4986-9066-3c2832841702" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a> nefes aldı

    ’in 25. haftasında , evinde ağırladığı ’u 2-1 mağlup ederek 7 maç aradan sonra galip geldi.

    Ev sahibi ekibin gollerini 17. dakikada Umar Aminu ve 43. dakikada Adrien Regattin kaydederken, konuk ekibin tek golü 48. dakikada Jires Kembo-Ekoko'dan geldi.

    Küme düşme hattında yer alan puanını 24'e yükseltirken, 30 puanla 12. sırada yer aldı.

    'in 26. haftasında , 16 Mart Cuma günü 20.00'da deplasmanda düşme hattında yer alan bir diğer ekip Karabükspor'a konuk olacak. ise 17 Mart Cumartesi günü 16.00'da evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

    HASRET BİTTİ
    'de 'u 2-1 mağlup eden , 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

    , 25. hafta mücadelesinde konuk ettiği 'u Umar ve Regattin'in golleriyle 2-1 yendi. Başkent temsilcisi, bu sonuçla 7 maç sonra kazandı. İkinci yarıdaki ilk galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 24'e çıkardı.

    Mor-sarılı takım, son galibiyetini ilk devrenin son haftasında 25 Aralık 2017'de oynanan maçta 3-2'lik skorla Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında elde etmişti.

    Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , ikinci devrenin ilk 7 haftasında sahadan 4 defa beraberlik, 3 kez de mağlubiyetle ayrılmıştı.

    Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan başkent ekibi, Galatasaray, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilmişti.

    Deplasmanda galibiyeti bulunmayan , gelecek hafta son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.

    'un, ligin ikinci yarısında galibiyeti öncesi aldığı sonuçlar şöyle:

    Hafta Karşılaşma Skor
    18 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor 0-0
    19 Galatasaray-Osmanlıspor 2-0
    20 Osmanlıspor-Kayserispor 0-1
    21 Göztepe-Osmanlıspor 3-3
    22 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor 3-2
    23 Osmanlıspor-Antalyaspor 0-0
    24 Kasımpaşa-Osmanlıspor 1-1
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:27
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