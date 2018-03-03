İrfan Buz: ''Bu takımı ligde tutacağız''
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz, eksik oyuncuları bulunmasına rağmen çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buz, çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, "Buradan galip gelmek istedik ama 1 puanla yetindik. Karşılaşmada Serdar Güler, Özer Hurmacı, Numan Çürüksu ve Umar Aminu gibi önemli oyuncularımızdan yararlanamadık ama takımımız elinden gelen her şeyi yaptı. Mücadelemiz iyiydi. Son 3 haftada içeride kazanmış Kasımpaşa'ya karşı öne geçtik ama kısa bir zaman içerisinde gol yedik. İkinci yarıda ilk 15 dakika fazla geriye yaslandık. Sonra oyuna ortak olduk." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmayı kazanabilecek pozisyonlar bulduklarını aktaran Buz, "Son dakikada Cikalleshi'nin yakaladığı bir pozisyon var eğer onu atsaydı bizim iyi olacaktı. Kasımpaşa'nın da kaçırdığı pozisyonlar vardı. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Her puan çok önemli. Özellikle son haftalarda kaybettiğimiz puanlara baktığımız da Sivasspor deplasmanında son 8 dakikada kaybediyoruz. Hep bu takım kırılacak diye bekliyoruz. Tabii bu kırılmayı pozitif anlamda bekliyoruz. Çalışarak bunun üstüne gidiceğiz. Haftaya oynayacağımız Bursaspor maçını kazanarak önümüze bakacağız ve bu takımı ligde tutacağız." şeklinde konuştu.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:31
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
İrfan Buz: ''Bu takımı ligde tutacağız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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