İrfan Buz: ''Bu takımı ligde tutacağız''

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buz, çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, "Buradan galip gelmek istedik ama 1 puanla yetindik. Karşılaşmada Serdar Güler, Özer Hurmacı, Numan Çürüksu ve Umar Aminu gibi önemli oyuncularımızdan yararlanamadık ama takımımız elinden gelen her şeyi yaptı. Mücadelemiz iyiydi. Son 3 haftada içeride kazanmış Kasımpaşa'ya karşı öne geçtik ama kısa bir zaman içerisinde gol yedik. İkinci yarıda ilk 15 dakika fazla geriye yaslandık. Sonra oyuna ortak olduk." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı kazanabilecek pozisyonlar bulduklarını aktaran Buz, "Son dakikada Cikalleshi'nin yakaladığı bir pozisyon var eğer onu atsaydı bizim iyi olacaktı. Kasımpaşa'nın da kaçırdığı pozisyonlar vardı. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Her puan çok önemli. Özellikle son haftalarda kaybettiğimiz puanlara baktığımız da Sivasspor deplasmanında son 8 dakikada kaybediyoruz. Hep bu takım kırılacak diye bekliyoruz. Tabii bu kırılmayı pozitif anlamda bekliyoruz. Çalışarak bunun üstüne gidiceğiz. Haftaya oynayacağımız Bursaspor maçını kazanarak önümüze bakacağız ve bu takımı ligde tutacağız." şeklinde konuştu.