İrfan Buz: ''Bu takımı ligde tutacağız'' – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    İrfan Buz: ''Bu takımı ligde tutacağız''

    İrfan Buz: ''Bu takımı ligde tutacağız''

    'in 24. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kalan 'un teknik direktörü İrfan Buz, eksik oyuncuları bulunmasına rağmen çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buz, çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, "Buradan galip gelmek istedik ama 1 puanla yetindik. Karşılaşmada Serdar Güler, , Numan Çürüksu ve Umar Aminu gibi önemli oyuncularımızdan yararlanamadık ama takımımız elinden gelen her şeyi yaptı. Mücadelemiz iyiydi. Son 3 haftada içeride kazanmış 'ya karşı öne geçtik ama kısa bir zaman içerisinde gol yedik. İkinci yarıda ilk 15 dakika fazla geriye yaslandık. Sonra oyuna ortak olduk." ifadelerini kullandı.

    Karşılaşmayı kazanabilecek pozisyonlar bulduklarını aktaran Buz, "Son dakikada Cikalleshi'nin yakaladığı bir pozisyon var eğer onu atsaydı bizim iyi olacaktı. Kasımpaşa'nın da kaçırdığı pozisyonlar vardı. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Her puan çok önemli. Özellikle son haftalarda kaybettiğimiz puanlara baktığımız da deplasmanında son 8 dakikada kaybediyoruz. Hep bu takım kırılacak diye bekliyoruz. Tabii bu kırılmayı pozitif anlamda bekliyoruz. Çalışarak bunun üstüne gidiceğiz. Haftaya oynayacağımız maçını kazanarak önümüze bakacağız ve bu takımı ligde tutacağız." şeklinde konuştu.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:31
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