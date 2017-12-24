Osmanlıspor, Akhisarspor'u konuk edecek
Osmanlıspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.
Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.
Başkent ekibinde kart cezalısı futbolcular Serdar Gürler ve Tugay Kacar ile sakatlığı bulunan İranlı futbolcu Payam Sadeghian Sharafabad maçta forma giyemeyecek.
Teknik direktör İrfan Buz'un göreve geldiği günden bu yana sahasındaki karşılaşmalarda rakiplerine yenilmeyen Osmanlıspor, bu maçta da 3 puanı hedefliyor.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:21
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Avantaj kaybettik
Toplam 2
Yorum
erdi saldıracaksın hocam saldıracak
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Stoperde örnek kulüp!
Toplam 1
Yorum
celal bedava dedıgın ımza parası 1.5 menajer 1.2 yıllık 3mılyon eurmu
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 2
Yorum
RUZ SEVGİLİ EBUUE DOĞRU İSE ÇOK YAZIK ETMİŞSİN KENDİNE GS YIN UNUTULMAZI. AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR. SEN BUNU NASIL DÜŞÜNMEZSİN. AMA GS LILAR SENİ ÇOK SEVİYO
Osmanlıspor, Akhisarspor'u konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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