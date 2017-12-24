 Osmanlıspor, Akhisarspor'u konuk edecek – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Osmanlıspor, Akhisarspor'u konuk edecek

    Osmanlıspor, Akhisarspor'u konuk edecek

    Osmanlıspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

    Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

    Başkent ekibinde kart cezalısı futbolcular Serdar Gürler ve Tugay Kacar ile sakatlığı bulunan İranlı futbolcu Payam Sadeghian Sharafabad maçta forma giyemeyecek.

    Teknik direktör İrfan Buz'un göreve geldiği günden bu yana sahasındaki karşılaşmalarda rakiplerine yenilmeyen Osmanlıspor, bu maçta da 3 puanı hedefliyor.

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:21
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