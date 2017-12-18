Osmanlıspor'un deplasman fobisi

İrfan Buz yönetiminde sahasında oynadığı 5 maçta 13 puan toplayan başkent ekibi, bu performansını deplasman maçlarına yansıtamadı.

Başkent temsilcisi, deplasmanda çıktığı 8 maçta sadece bir puan alabildi. Mor-sarılı ekip, dış sahada tek puanını 3. haftada Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak elde etti.

Osmanlıspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1, Antalyaspor'a 3-0, Bursaspor'a 3-1, Atiker Konyaspor'a 1-0, Trabzonspor'a 4-3, Medipol Başakşehir'e 1-0, son olarak da Beşiktaş'a 5-1 yenildi.

Dış sahada 8 gol atan Osmanlıspor, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.

Başkent ekibi, deplasmanda gösterdiği kötü performansa rağmen İrfan Buz'un gelmesinin ardından evinde maç kaybetmedi.

Osmanlıspor, 6. haftada takımın başına geçen Buz yönetiminde Osmanlı Stadı'nda çıktığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Sahasında Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor'u 3-0, Gençlerbirliği'ni de 2-0 yenen başkent ekibi, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde 14 puanı bulunan Osmanlıspor, sezona başladığı Bülent Uygun yönetiminde 3 iç saha maçından mağlubiyetle ayrılmıştı.