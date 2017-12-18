Osmanlıspor'un deplasman fobisi
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, bu sezon deplasmanda galibiyete hasret kaldı.
İrfan Buz yönetiminde sahasında oynadığı 5 maçta 13 puan toplayan başkent ekibi, bu performansını deplasman maçlarına yansıtamadı.
Başkent temsilcisi, deplasmanda çıktığı 8 maçta sadece bir puan alabildi. Mor-sarılı ekip, dış sahada tek puanını 3. haftada Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak elde etti.
Osmanlıspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1, Antalyaspor'a 3-0, Bursaspor'a 3-1, Atiker Konyaspor'a 1-0, Trabzonspor'a 4-3, Medipol Başakşehir'e 1-0, son olarak da Beşiktaş'a 5-1 yenildi.
Dış sahada 8 gol atan Osmanlıspor, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.
Başkent ekibi, deplasmanda gösterdiği kötü performansa rağmen İrfan Buz'un gelmesinin ardından evinde maç kaybetmedi.
Osmanlıspor, 6. haftada takımın başına geçen Buz yönetiminde Osmanlı Stadı'nda çıktığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı.
Sahasında Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor'u 3-0, Gençlerbirliği'ni de 2-0 yenen başkent ekibi, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde 14 puanı bulunan Osmanlıspor, sezona başladığı Bülent Uygun yönetiminde 3 iç saha maçından mağlubiyetle ayrılmıştı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:26
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Osmanlıspor'un deplasman fobisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.