Osmanlıspor alt sıralardan kurtulmak istiyor
Süper Lig takımlarından Osmanlıspor'un yardımcı antrenörü Evrim Esendemir, puan cetvelinde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi.
Ligin ilk yarısında kalan 6 müsabakayı en iyi şekilde tamamlamak istediklerini belirtti. Ligin 12. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Esendemir, "Bulunduğumuz yerden yukarılara çıkmak istiyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Trabzon maçıyla ilgili bizi hedefe götürecek çalışmalarımıza başladık. İnşallah Trabzonspor maçından puan veya puanlarla ayrılacağız." ifadelerini kullandı.
Ligin 11. haftasında başkentteki Fenerbahçe maçında, son dakikada attıkları golle futbolculara öz güven geldiğini anlatan Esendemir, şöyle konuştu:
"Sonuçta aynı hisleri bizler de yaşadık. Çok da iyi oynadığımız bir maçtı. Karşılaşmayı mağlup bitirsek, çok üzülecektik. Hem oynadığımız iyi oyun, hem de sarf ettiğimiz efor açısından en azından bir puanı hak etmiştik. Belki de ilk golü yemeyip, biz bulabilseydik, maçın farklı bir hikayesi de olacaktı. Kazanabileceğimize inandığımız bir maçtı. Oyundan sonra kaybettiğimiz iki puan için üzüldük diyebilirim."
Yardımcı antrenör Esendemir, ligin ilk yarısı için uzun vadeli planlar yapmadıklarını vurgulayarak, "Maç maç bakacağız. Şu ana kadar konsantre olduğumuz şey devre bitene kadar maçlarımızı en iyi skorlarla bitirme gayreti." diye konuştu.
- Serdar Gürler: "Galibiyetle dönmek istiyoruz"
Ligde topladığı 8 puanla 17. sırada yer alan Osmanlıspor'un futbolcusu Serdar Gürler, Trabzonspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.
Fenerbahçe karşısında 2 puan kaybettiklerini savunan Serdar, "Trabzonspor maçına moralli hazırlanıyoruz. Trabzonspor büyük bir takım. Onlar da bizim gibi çıkışa geçmek istiyor. Deplasmanda nasıl oynanacağını biliyoruz. Öyle oynayıp, galibiyetle dönmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Kendisinin eski bir Trabzonsporlu olduğunun hatırlatılması üzerine Serdar, şöyle konuştu:
"Trabzonspor'u tanıyorum ama çoğu futbolcu değişti. Çok transfer oldu. Herkes Trabzon seyircisini bilir. Takımının sonuna kadar arkasındadır. Maç kötü geçerse, maç sonu protesto yapar. Maç boyunca arkasında durur. Onların avantajı, seyircileri olacaktır. Biz artık maçlardan puansız dönmek istemiyoruz."
Fenerbahçe karşısındaki bir puanın takım olarak öz güvenlerini artırdığını anlatan Serdar, şunları kaydetti:
"O maçta yenilmeyeceğiz gibi bir his vardı içimde. 88. dakikada Umar'ın golü geldi. Bizim için çok iyi oldu. Umar'ın golünden önce de pozisyonlarımız vardı, onları değerlendiremedik. İlk golü biraz daha erken bulsak Fenerbahçe'yi yenebilirdik ama kısmet böyleymiş."
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:59
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ozgur bence fenerbahceye buyuk ve koklu bir revizyon gerekli. Baskan, yonetim, teknik direktor ve yasli oyuncularin hepsi gitmeli.
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HASSABEYİ AhmetÇalık a karşılık sol bekimiz için Ugur Ciftci sağbeke Ahmet Oguz u verin alın sizin olsun yok biz direk istyrz diyrsnz o zmn 5 m € gtr
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erhan taktik vereceklerine saha çıktıklarında adam gibi top oynasınlar üçünü toplasan 1 aykut kocaman etmezler
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