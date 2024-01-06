Haberler NBA Houston Rockets - Minnesota Timberwolves: 95-122 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves: 95-122 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Son dakika spor haberleri... NBA'de Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'a 122-95 yenildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 11:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Houston Rockets - Minnesota Timberwolves: 95-122 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'a 122-95 yenildi. NBA'e 14 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 7 maç sonra 20 sayının altına düştüğü, Timberwolves'un etkili savunma yaptığı maçta Rockets, salondan 27 sayı farkla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 19 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle oynadı.

Rockets'ta Jalen Green 20 sayı, 5 ribaunt, Jabari Smith 16 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 24 sayı, 5 asist, Karl-Anthony Towns 22 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Naz Reid ve Jaden Mcdaniels 16'şar sayı kaydetti.

EMBIID SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ AMA KNICKS KAZANDI

Philadelphia 76ers'ta forma giyen ABD'li pivot Embiid'in üst üste 15. kez 30 sayı, 10 ribaunt istatistiklerinin altına düşmediği maçı New York Knicks 128-92 kazandı. 76ers'ta Tyrese Maxey 27 sayı, 9 asist, Kelly Oubre 15 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Josh Hart'ın 10 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı Knicks'te, Jalen Brunson 29 sayı, Quentin Grimes 19 sayı, 8 ribaunt, Isaiah Hartenstein 17 sayı, 6 ribauntluk performans sergiledi.

CELTICS'İN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Jayson Tatum'un 30 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle oynadığı maçta Utah Jazz'ı 126-97 yenen Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, iç sahada 17 maçlık galibiyet serisiyle en iyi sezon başlangıcı rekorunu yineledi.

Celtics'te Kristpas Porzingis, 19 sayı, 5 ribaunt, Jrue Holiday 14 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.

12 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 7 ribauntla oynadığı Jazz'da ise John Collins 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Lauri Markkanen 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 150-116

Boston Celtics-Utah Jazz: 126-97

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 114-90

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 92-128

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 125-115

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 95-122

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 95-111

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 104-91

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 139-103

Denver Nuggets-Orlando Magic: 120-122

Phoenix Suns-Miami Heat: 113-97

Sacramento Kings-Toronto Raptors: 135-130

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 113-127

Golden State Warriors-Detroit Pistons: 113-109

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktör rotası yine değişti! Van Bronckhorst derken ters köşe: Süper Lig efsanesi imzaya gelecek…
Geri sayım! İstanbul'da büyük heyecan! Başkan Erdoğan 12 büyükşehir ve 16 ilde adayları açıklayacak... İşte o iller
F.Bahçe'ye kötü haber! Menajeri konuştu
Zaha'ya özel görev! Icardi'nin yokluğunda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jokic mucizesi
All-Star’da oylar Alperen’e
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Konyaspor maçı NE ZAMAN? Galatasaray - Konyaspor maçı NE ZAMAN? 11:47
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? İstanbulspor - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? 11:44
Alperen Şengün'ün sayıları galibiyete yetmedi! Alperen Şengün'ün sayıları galibiyete yetmedi! 11:02
Gedson yuvadan uçuyor! İşte son talibi Gedson yuvadan uçuyor! İşte son talibi 10:28
F.Bahçe'ye kötü haber! Menajeri konuştu F.Bahçe'ye kötü haber! Menajeri konuştu 10:21
Zaha'ya özel görev! Icardi'nin yokluğunda... Zaha'ya özel görev! Icardi'nin yokluğunda... 10:16
Daha Eski
Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman? Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:13
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 10:08
Eşi açıkladı! Futbolu ne zaman bırakacak? Eşi açıkladı! Futbolu ne zaman bırakacak? 09:34
F.Bahçe'de EURO 2024 öncesi 3 ayrılık! F.Bahçe'de EURO 2024 öncesi 3 ayrılık! 09:16
Aslan'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in golcüsü... Aslan'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in golcüsü... 08:26
Flaş yorum! "Üçü de büyük düşüş içinde" Flaş yorum! "Üçü de büyük düşüş içinde" 07:54