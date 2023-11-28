Alperen Şengün'den flaş Fenerbahçe itirafı! "2 milyon euro..."

NBA'de Houston Rockets formasıyla başarılı işlere imza atan temsilcimiz Alperen Şengün, Paul George'un programına konuk oldu ve çarpıcı ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO CİVARI PARA TEKLİF ETTİ"

Fenerbahçe'nin kendisine teklif yaptığını söyleyen Alperen, şu cümleleri kullandı:

"Belki Fenerbahçe'yi biliyorsunuzdur. Türkiye'deki en büyük kulüplerinden birisi. Çok paraları var. Ben Beşiktaş'ta oynuyordum. İnsanlar, Türkiye Ligi'nin dünyadaki en iyi 3 ligden biri olduğunu söylüyorlar. Fakat ben EuroLeague veya Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamıyordum. Fenerbahçe bana büyük bir para önerdi. 2 milyon euro civarı para teklif ettiler. Beşiktaş'tan o kadar kazanmıyordum. Ancak o kontratı kabul etsem benim için işler daha zor hale gelecekti. Çünkü kontratınıza buy-out maddesi koyuyorlar. "NBA'e gidersen 3 milyon euro para ödemek zorundasın" gibi. Bu çok aptalca. 1 yıl oynayacağım ve bundan para kazanacaklar. Belki de gitmeme izin vermeyecekler.

"NBA'YE GİDECEĞİM DEDİM"

Ben de bunu reddettim. "Hayır, burada (Beşiktaş'ta) kalıp 30-35 dakika oynayacağım" dedim. Büyük kulübe gidip de 20 dakika oynamak istemiyordum. Çünkü Türkiye'de Türk oyuncuları çok desteklemiyorlar. Genelde Amerikalı ve Avrupalı oyunculara gidiyorlar. Ben Fenerbahçe'ye gitmeyeceğim, draft olacağım ve NBA'e gideceğim dedim.

NBA'de oynamasam bile dilimi, fiziğimi geliştireceğim ve benim de oynama zamanım gelecek dedim. Kendi menajerimi bile dinlemedim. Menajerim bekle diyordu ama hayır, ben gitmek istiyorum dedim."