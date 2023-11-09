NBA'de Alperen rüzgarı

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, parmak ısırtan bir performans sergiliyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki 3. sezonunda performansını arttırmaya devam ediyor. Houston Rockets forması giyen 21 yaşındaki pivot, bu sezon 6 maçta ortalama 31,5 dakika süre alırken, maç başına ortalama 18,2 sayı, 8,5 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma istatistiği yakaladı.

SON 3 MAÇI KAZANDILAR

Oynadığı 6 karşılaşmanın, 2'sinde mücadeleyi double- double yaparak tamamlayan Alperen Şengün, ligde son oynadıkları Sacramento Kings karşısında yaptığı 12 asist ile kariyer rekorunu kırdı. Houston Rockets, ligde oynadığı ilk 3 maçında mağlup olurken, son oynadığı 3 maçta ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Alperen'li Houston, bugün 04.00'te L.A Lakers'ı konuk edecek. Alperen'in yine etkili bir performans göstermesi bekleniyor.