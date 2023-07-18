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Vasilije Micic Oklahoma City Thunder'a transfer oldu!

2018-2019 sezonundan bu yana Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic NBA takımlarından Oklahoma City Thunder'a transfer oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 10:42
Vasilije Micic Oklahoma City Thunder'a transfer oldu!

Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'ten ayrılan Vasilije Micic, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Oklahoma City Thunder'a transfer oldu.

NBA ekibinden yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncuyla imzalanan sözleşmenin süresine yer verilmedi. Sırp oyun kurucu, 2018-2019 sezonundan bu yana formasını giydiği Anadolu Efes'te 2 THY EuroLeague, 3 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Micic ayrıca 2021 yılında EuroLeague'de sezonun, 2 kez de Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilmişti.

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