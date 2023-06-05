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Denver Nuggets-Miami Heat: 108-111 | MAÇ SONUCU - Miami Heat seriyi eşitledi!

Son dakika spor haberleri... NBA'de final serisi heyecanı sürüyor. İkinci maçta Miami Heat, deplasmanda Denver Nuggets'ı 111-108'lik skorla mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 12:28
Denver Nuggets-Miami Heat: 108-111 | MAÇ SONUCU - Miami Heat seriyi eşitledi!

NBA finalinde heyecan, serinin ikinci karşılaşmasıyla devam etti. Ball Arena'da oynanan final serisi ikinci maçında Miami Heat, konuk olduğu Denver Nuggets'ı 111-108'lik skorla yendi ve seride 1-1'lik eşitliği sağladı.

Heat'te Gabe Vincent 23 sayı, 3 asist, Bam Adebayo 21 sayı, 9 ribaund, 4 asist, Jimmy Butler da 21 sayı, 9 asist, 4 ribaundla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Nuggets'ta ise Nikola Jokic'in 41 sayı, 11 ribaundu, Jamal Murray'ın 18 sayı, 10 asisti, Aaron Gordon'un da 12 sayı, 7 ribaundu yenilgiyi önleyemedi.

Serinin üçüncü maçı, 8 Haziran'da Miami'nin sahasında oynanacak.

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