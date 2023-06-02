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Denver Nuggets-Miami Heat: 104-93 | MAÇ SONUCU - Denver Nuggets final serisine galibiyetle başladı

Son dakika spor haberleri... NBA'de final serisi heyecanı yaşanıyor. Denver Nuggets, Miami Heat'i 104-93 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Nikola Jokic 27 sayı, 10 ribaunt ve 14 asistle oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 10:09
Denver Nuggets-Miami Heat: 104-93 | MAÇ SONUCU - Denver Nuggets final serisine galibiyetle başladı

2023 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finali ilk maçında Denver Nuggets, sahasında Miami Heat'i 104-93 mağlup etti. Final serisinin ilk maçında kadrosunda Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin yer aldığı Nuggets, Ball Arena'da Bam Adebayo ve Jimmy Butlerlı Heat'i konuk etti.

Nuggets'ın baştan sona domine ettiği maçta, Nikola Jokic 27 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle "triple double", Jamal Murray 26 sayı, 6 ribaunt, 10 asistle "double double" yaptı. Aaron Gordon 16 sayı, Michael Porter 14 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Jokic, Jason Kidd'in ardından NBA finallerindeki ilk maçında "triple double" yapan ikinci oyuncu oldu.

Bam Adebayo'nun 26 sayı, 13 ribaunt, 5 asistlik performans sergilediği Heat'te ise Jimmy Butler 13 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle salondan ayrıldı. Gabe Vincent 19, Haywood Highsmith 18 sayı katkı sağladı.

4 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı, 5 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'de yine Nuggets'ın sahasında oynanacak.

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