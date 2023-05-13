Haberler NBA NBA'de Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers karşılaşacak!

NBA'de Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers karşılaşacak!

Son dakika spor haberleri... NBA'de play-off heyecanı sürüyor. Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers karşı karşıya gelecek.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:00
NBA'de Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers karşılaşacak!

Los Angeles Lakers, NBA Batı Konferansı Yarı Final serisi 6'ncı maçında Golden State Warriors'ı konuk etti. Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Lakers, rakibini 122-101 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve adını finale yazdırdı. Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 9 ribaund, 9 asist ile galibiyette büyük pay sahibi olurken Anthony Davis ise 17 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı. Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 32 sayı, 6 ribaund ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Los Angeles Lakers, Batı Konferansı final serisinde Denver Nuggets ile karşılaşacak. Nuggets, Batı Konferansı yarı final serisinde Phoenix Suns'ı 4-2 ile geçerek konferans finali oynama hakkı elde etmişti.

DOĞU KONFERANSI'NDA İLK FİNALİST MIAMI HEAT

Miami Heat, Doğu Konferansı yarı final serisi 6'ncı maçında New York Knicks'i ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 96-92 kazanan Heat, seride durumu 4-2'ye getirerek adını Doğu Konferansı finaline yazdırdı. Miami Heat'te Jimmy Butler, 24 sayı 8 ribaund ile karşılaşmayı tamamlarken, Knicks'te ise Jalen Brunson'ın 41 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Miami Heat, Doğu Konferansı Final serisinde Boston Celtics-Philadelphia 76ers eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek. Celtics-76ers eşleşmesinde 3-3 eşitlik bulunuyor.

DİĞER
Umut Akyürek 19 yıllık şarkıcı eşi ile aşk pozuna öyle şeyler yazdı ki okuyanlar şoke oldu! Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü...
'Çeşme'den para akıyor: Demet Özdemir'in yaz tatil için kiraladığı villa fiyatı dudak uçuklattı!
Cimbom'dan sol bek harekatı!
Samandıra'da Jorge Jesus isyanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Denver Batı’da finalde
Batı Konferansı'nda finale çıkan ilk takım belli oldu
Eski kimlikle oy kullanılır mı 2023?
Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu 2023?
Seçim günü lig maçları olur mu, halı saha açık mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:18
NBA'de Batı Konferansı finalinin adı belli oldu! NBA'de Batı Konferansı finalinin adı belli oldu! 08:58
O ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı 11'i O ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı 11'i 08:18
Beşiktaş'ın ilgilendiği ismi yorumladı! "Harika olur" Beşiktaş'ın ilgilendiği ismi yorumladı! "Harika olur" 07:38
TFF'den yabancı kuralı için karar! TFF'den yabancı kuralı için karar! 01:19
Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! 01:16
Daha Eski
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! 00:45
Beşiktaş'tan 6 numara harekatı! Beşiktaş'tan 6 numara harekatı! 00:38
Samandıra'da Jorge Jesus isyanı! Samandıra'da Jorge Jesus isyanı! 00:12
G.Saray'dan forvet atağı! Cenk Ergün görüştü G.Saray'dan forvet atağı! Cenk Ergün görüştü 00:07
Cimbom'dan sol bek harekatı! Cimbom'dan sol bek harekatı! 23:58
Lazio beraberliği son anda kurtardı! Lazio beraberliği son anda kurtardı! 23:48