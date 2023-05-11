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NBA'de sezonun en iyi 5'leri açıklandı!

Son dakika spor haberleri... NBA'de sezonun iyileri belli oldu. Sezonun en iyi 5 oyuncusu arasında Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Joel Embiid, Shai Gilgeous-Alexander ve Luka Doncic yer aldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 11:01
NBA'de sezonun en iyi 5'leri açıklandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi 5'leri açıklandı. NBA'den yapılan açıklamaya göre 2022-2023 sezonunun en iyi 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, ilk tercih oylarının tamamını alarak 500 puanla sezonun en iyi 5'ine seçildi. Boston Celtics'ten Jayson Tatum 484, Philadelphia 76ers'tan sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Joel Embiid 474, Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous-Alexander 407 ve Dallas Mavericks'ten Luka Doncic 403 puanla sezonun en iyi 5'ine giren diğer isimler oldu.

Bu arada sezonun en iyi üçüncü 5'ine seçilen Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, toplamda 19. kez en iyiler listesine dahil olarak rekorunu geliştirdi. Daha önce en iyi 5'e 13 kez seçilen ve bu alanda da rekoru elinde bulunduran James, 3'er defa da en iyi ikinci ve üçüncü 5'lerde yer aldı.

NBA'de sezonun en iyi 5'leri şu şekilde:

En iyi 5: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Luka Doncic (Dallas Mavericks)

En iyi ikinci 5: Nikola Jokic (Denver Nuggets), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Jimmy Butler (Miami Heat), Jaylen Brown (Boston Celtics)

En iyi üçüncü 5: Domantas Sabonis, De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Julius Randle (New York Knicks), LeBron James (Los Angeles Lakers)


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