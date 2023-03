Embiid'in 46 sayısı yetmedi! İşte NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, sahasında Philadelphia 76ers'ı 120-112 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede son şampiyon Warriors, Sixers'ı 8 sayı farkla mağlup ederek üst üste 3, bu sezon ise 39. galibiyetini elde etti.

Warriors'ta Jordan Poole 33 sayı, Stephen Curry 29 sayı, 8 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Klay Thompson 21 sayı atarken, Draymond Green 10 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

Sixers'ta Joel Embiid'in 46 sayı, 9 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Tobias Harris'in 23, Tyrese Maxey'in 21 sayı kaydettiği maçta 5 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2 sayı, 1 ribauntla salondan ayrıldı.

LAKERS SERİYİ 3 MAÇA ÇIKARDI

Los Angeles Lakers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 116-111 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Anthony Davis'in 37 sayı, 15 ribauntla takımını sırtladığı Lakers'ta, Dennis Schröder 21 sayı, 6 asist, Lonnie Walker 20 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Konuk takımda ise Josh Giddey 27 sayı, 17 ribaunt, 7 asist, Shai Gilgeous-Alexander da 27 sayı, 5 ribaunt, 8 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Memphis Grizzlies'ın evinde Houston Rockets'ı 151-114 mağlup ettiği maçta, konuk takımda 25 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 7 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle mücadeleyi tamamladı.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Indiana Pacers: 120-95

Washington Wizards-San Antonio Spurs: 136-124

Toronto Raptors-Detroit Pistons: 118-97

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 151-114

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 109-117

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 116-144

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 120-112

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 135-127

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 96-124

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 116-111