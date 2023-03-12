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Dev maçın galibi Golden State Warriors! İşte NBA'de günün sonuçları

Son dakika spor haberleri... NBA'de oldukça çekişmeli geçen Golden State Warriors-Milwaukee Bucks mücadelesini ev sahibi takım kazandı. Stephen Curry karşılaşmada 36 sayı attı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 11:05
Dev maçın galibi Golden State Warriors! İşte NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Milwaukee Bucks'ı uzatma sonunda 125-116 mağlup etti. NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren son şampiyon Warriors ile ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks arasındaki maç, büyük çekişmeye sahip oldu.

Ev sahibi Warriors, normal süresi 111-111 biten mücadeleyi, 22'si son çeyrek ve uzatmada olmak üzere 36 sayı atan Stephen Curry sayesinde kazandı. Donte DiVincenzo 20 sayı, 10 ribaunt, Klay Thompson da 22 sayılık katkıda bulundu.

Giannis Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ta Jrue Holiday 18 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Brook Lopez 19 sayı, 7 ribaunt, 5 blok ve Khris Middleton 19 sayı, 5 asist, 4 top çalmayla oynadı.

ÖMER BU SEZON İLK KEZ PARKEYE ÇIKTI

Sol ayak bileğindeki sakatlık yüzünden uzun süre sahalardan uzak kalan Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat formasıyla bu sezon ilk defa parkeye adım attı. Ömer, Heat'in uzatma sonucu 126-114 yenildiği Orlando Magic deplasmanında 7 dakika sahada kaldı ve 1 ribaunt aldı.

Alperen Şengün ise takımı Houston Rockets'ın sahasında 119-111 kaybettiği Chicago Bulls maçını 10 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla tamamladı.

SONUÇLAR

Los Angeles Clippers-New York Knicks: 106-95

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 111-119

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 115-121

Orlando Magic-Miami Heat: 126-114 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 125-134

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 112-108

Houston Rockets-Chicago Bulls: 111-119

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 96-110

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 125-116 (uzatmada)

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 119-128

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