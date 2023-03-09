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NBA'de Ja Morant 4 maç daha yok

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Memphis Grizzlies'in all-star oyuncusu Ja Morant, elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle en az 4 maç daha takımdan uzak kalacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 12:50
NBA'de Ja Morant 4 maç daha yok

Grizzlies'in internet sitesinde yer alan açıklamada, son 2 karşılaşmada kadro dışı bırakılan Morant'in cezasının, en az 4 maç daha uzatıldığı duyuruldu.

Bu arada olayla ilgili soruşturmayı yürüten Glendale Polis Departmanı, suç işlendiğine dair kanıt tespit edilmediğini ve 23 yaşındaki basketbolcu hakkında suçlamada bulunulmayacağını açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan NBA yönetimi ise Morant ile ilgili henüz bir yaptırım kararı almadı.

Gece kulübünde dans ederken çektiği videonun bir bölümünde elindeki silahı gösteren ABD'li basketbolcu, görüntüyü Instagram hesabından canlı yayınlamıştı. Morant, daha sonra davranışı yüzünden Memphis kenti ve kulübünden özür dilemişti.

Ligdeki 4. yılını geçiren Morant, 2 kez all-star seçilmesinin yanı sıra 2020'de yılın çaylağı, 2022'de de yılın en iyi gelişme gösteren oyuncusu ödüllerine layık görüldü.

Bu sezon maç başına 27,1 sayı, 8,2 asist, 6 ribauntla oynayan yıldız basketbolcu, Grizzlies'i sürükleyen isimlerin başında geliyor. Morant'in oynamadığı son iki maçı da kaybeden Grizzlies, 38 galibiyet ve 26 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 3. sırasında bulunuyor.

Golden State Warriors, üst üste iki Dallas Mavericks ve Miami Heat maçlarını kaçıracak Morant, başka ceza almaması halinde San Antonio Spurs mücadelesiyle parkelere dönebilecek.

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