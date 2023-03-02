Phoenix Suns Kevin Durant'in ilk maçında Charlotte Hornets'ı mağlup etti | NBA'de günün sonuçları

NBA'e 9 maçla devam edildi. Brooklyn Nets'ten takas edilen Durant, Suns formasıyla Hornets deplasmanında çıktığı ilk karşılaşmada 23 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 2 blok üreterek sezonun 34. galibiyetine katkı sağladı.

Batı Konferansı 4'üncüsü Suns'ta Devin Booker 37 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Deandre Ayton ise 16 sayı, 16 ribauntla mücadele etti.

Beş maç sonra kaybederek 44. yenilgisini yaşayan Hornets'ta Kelly Oubre Jr 26, Terry Rozier 20 ve Gordon Hayward 15 sayı kaydetti.

BUCKS'TAN ÜST ÜSTE 16. GALİBİYET

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic'i 139-117'lik skorla geçti.

Peş peşe 16 olmak üzere 45. galibiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 31 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Jrue Holiday 23 sayı, 9 asist üretti.

Magic'te Cole Anthony'nin 28 sayı, 7 ribaunt ve Markelle Fultz'un 21 sayı, 7 ribauntluk performansları, sezonun 37. yenilgisini önleyemedi.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 11 SAYI, 8 RİBAUNT

Batı Konferansı ikincisi Memphis Grizzlies, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets karşısında 113-99 galip geldi.

Bu sezon 38 galibiyete ulaşan konuk takım Grizzlies'te Desmond Bane 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Ja Morant 20 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performans ortaya koydu.

Jalen Green'in 20 ve Kenyon Martin Jr'ın 19 sayısı, Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ın 49. mağlubiyetini engelleyemedi. Alperen Şengün ise yaklaşık 31 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 11 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 91-105

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 115-117

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 117-113

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 96-119

New York Knicks-Brooklyn Nets: 142-118

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 99-113

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 139-117

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 117-123

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 110-121