Haberler NBA Boston Celtics deplasmanda Philadelphia 76ers'ı son saniye basketiyle mağlup etti! İşte gecenin sonuçları

Boston Celtics deplasmanda Philadelphia 76ers'ı son saniye basketiyle mağlup etti! İşte gecenin sonuçları

NBA'de heyecan devam ediyor. 7 karşılaşma ile devam edilen gecede Doğu Konferansı lideri Boston Celtics deplasmanda 76ers'ı son saniye basketiyle mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 10:40 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 10:41
Boston Celtics deplasmanda Philadelphia 76ers'ı son saniye basketiyle mağlup etti! İşte gecenin sonuçları

Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı maçın bitimine 1.3 saniye kala Jayson Tatum ile bulduğu üçlükle 110-107 yendi.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, konferansın 3. basamağındaki 76ers'ı deplasmanda 3 sayı farkla mağlup etti.

Celtics'te Jayson Tatum, maçın bitmesine 1.3 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle takımını öne geçirdi. 76ers'ta Joel Embiid, maçın son saniyesinde aldığı topu kendi sahasından rakip potaya soktu ancak bu basket süre dolduğu için geçerli sayılmadı.

Boston Celtics'te Tatum, müsabakayı 18 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistle tamamladı. Celtics'te Jaylen Brown 26, Derrick White ise 18 sayı kaydetti.

76ers'ta ise Embiid, maçı 41 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak tamamlamasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Philadelphia 76ers'ta James Harden 21, Tobias Harris ise 19 sayı üretti.

76ers'ta milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta süre almadı.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-Miami Heat: 108-103

Orlando Magic-Indiana Pacers: 108-121

New York Knicks-New Orleans Pelicans: 128-106

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 112-94

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 107-110

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 118-102

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 91-95

DİĞER
Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'u doğum gününde böyle andı! 'Babası kılıklı' oldum
Ferhan Şensoy'un kızları Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy kahretti! Biri 'babası kılıklı oldum' dedi diğeri: "Paralel bir evrenden Pera’nın dedesi..."
Saiss için o isim devreye girdi! Büyük sürpriz
Valencia parıldıyor! İşte o istatistikleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antrenöründen Alperen Şengün'e övgü dolu sözler!
NBA'deki tarihi maçta kazanan Sacramento
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
26 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler (26 Şubat Pazar)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziya Şengül hayatını kaybetti Ziya Şengül hayatını kaybetti 13:00
Valencia parıldıyor! İşte o istatistikleri Valencia parıldıyor! İşte o istatistikleri 12:51
Beşiktaş-Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu Beşiktaş-Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu 12:39
Kanarya'dan savunmaya takviye! Hedefte o var Kanarya'dan savunmaya takviye! Hedefte o var 12:27
Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 12:13
Wanda Nara'dan transfer itirafı! "Icardi..." Wanda Nara'dan transfer itirafı! "Icardi..." 11:55
Daha Eski
Kartal'dan depremzedelere bir destek daha! Kartal'dan depremzedelere bir destek daha! 11:52
Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta? 11:51
Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında! Gelecek sezon... Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında! Gelecek sezon... 11:40
Milan - Atalanta maçı saat kaçta? Milan - Atalanta maçı saat kaçta? 11:16
Udinese - Spezia maçı saat kaçta? Udinese - Spezia maçı saat kaçta? 11:10
Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı! Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı! 11:06