Haberler NBA Cedi Osman'ın kariyer gecesi! İşte NBA'de günün sonuçları (30 Ocak 2023)

Cedi Osman'ın kariyer gecesi! İşte NBA'de günün sonuçları (30 Ocak 2023)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers'ı 122-99 yendi. Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 29 sayıyla kariyer rekorunu yineledi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:55
Cedi Osman'ın kariyer gecesi! İşte NBA'de günün sonuçları (30 Ocak 2023)

NBA'de normal sezon oynanan 4 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı ekiplerinden Cleveland Cavaliers, sahasında Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers'ı konuk etti. Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 23 sayı farkla 122-99 galip ayrılan Cavaliers'ta Cedi Osman gösterdiği performans ile galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Osman, kenardan geldiği karşılaşmada 22 dakika parkede kalarak 7'de 7 üçlük olmak üzere toplamda 13'te 11 saha içi isabetiyle 29 sayı kaydetti. 27 yaşındaki oyuncu, 29 sayısının yanına 2 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 de blok ekledi. Bu sonucun ardından Cavaliers 52'nci maçında 31'inci galibiyetini elde ederken, Clippers 53'üncü maçında 25'inci mağlubiyetini aldı.

CAVALIERS TARİHİNİN EN ÇOK ÜÇLÜK İSABETİ KAYDEDEN 6. OYUNCUSU

Cedi Osman, Los Angeles Clippers maçında kaydettiği 7 üçlük isabetiyle kulüp tarihinde en çok üç sayılık isabet kaydeden oyuncular sıralamasında 6'ncı sıraya yükseldi. Toplamda 583 üç sayılık isabete ulaşan Osman, Daniel Gibson'ı geride bırakarak 6'ncı sıraya çıktı. Cavaliers tarihinin en çok üç sayılık isabet kaydeden ismi ise bin 251 ile LeBron James.

NBA'de günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Charlotte Hornets - Miami Heat: 122-117
Memphis Grizzlies - Indiana Pacers: 112-100
Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans: 135-110


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