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NBA finalinde Boston Celtics ile Golden State Warriors karşılaşacak!

Son dakika spor haberleri... NBA'de konferans play-off'larının tamamlanmasının ardından final için geri sayım başladı. 7. karşılaşmada Miami Heat'i 100-96 yenen Boston Celtics, finalde Golden State Warriors'ın rakibi oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:08 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:10
NBA finalinde Boston Celtics ile Golden State Warriors karşılaşacak!

Boston Celtics, Miami Heat'i 100-96 yenerek Doğu Konferansı finalinde seriyi 4-3 kazandı ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline yükseldi.

Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, konferans lideri Heat'i ağırladığı 7. karşılaşmayı kazandı ve NBA finaline adını yazdırdı.

Boston Celtics'te maçın en skorer oyuncusu Jayson Tatum, 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle galibiyette başrol oynadı. Celtics'te Jaylen Brown ile Marcus Smart 24'er sayı attı. Heat'te ise Jimmy Butler'ın 35 sayısı Bam Adebayo'nun 25 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Miami Heat'te oynayan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, maçta süre almadı.

Boston Celtics, Golden State Warriors ile NBA finalinde karşılaşacak.

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