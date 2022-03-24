SPOR HABERİ - NBA'de gergin gece! Jimmy Butler ile Udonis Haslem...

Karşılaşmanın üçüncü periyodunun başlarında Golden State, Miami karşısında 19-0'lık bir seri yakaladı. Bu sırada Miami koçu Erik Spoelstra taktik mola alırken, bu mola sırasında Jimmy Butler ile Spoelstra ve takımın "abisi" Udonis Haslem arasında ciddi bir tartışma çıktı.

Önce Butler ile Spoelstra'nın sözlü olarak birbirlerine bağırdığı gözükürken, sonradan Haslem'ın ayağa kalkarak Butler'a fiziksel müdahale edecek duruma gelmesi ile ortalık kızıştı. İki oyuncuyu takım arkadaşları birbirinden uzaklaştırırken, Spoelstra'nın Butler'a doğru taktik tahtasını da fırlattığı görüldü.

Bu olaydan sonra Miami, Golden State'e karşı farkı eritip öne geçme fırsatını dahi yakalasa da maçı 104-118 kaybetti.

Karşılaşma sonrasında koç Spoelstra yaptığı açıklamada sakinliğini korurken, soyunma odasında sorunun çözüldüğünü ve bu tarz şeylerin kendilerini ateşleyeceğini belirtti.

Miami, 47 galibiyet ve 26 mağlubiyet ile Doğu Konferansı'nın zirvesinde bulunuyor.

Jimmy Butler bu sezon 21.3 sayı 6 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları ile mücadele ediyor. 41 yaşındaki Udonis Haslem ise resmi olarak takım kadrosunda olmasına rağmen soyunma odası liderliği rolüne sahip ve aktif olarak maçlarda oynamıyor.