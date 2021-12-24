NBA'de geceye damgasını vuran isim Stephen Curry!

NBA'de Golden State Warriors ile Grizzlies karşı karşıya geldi.
Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, ekibinin Memphis Grizzlies'e karşı aldığı 113-104'lük galibiyette 46 sayı buldu.
Curry 46 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmalık performansı ile geceye damgasını
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Philadelphia 76ers 96-98 Atlanta Hawks
Indiana Pacers 118-106 Houston Rockets
Orlando Magic 104-110 New Orleans Pelicans
New York Knicks 117-124 Washington Wizards
Miami Heat 115-112 Detroit Pistons
Dallas Mavericks 95-102 Milwaukee Bucks
Utah Jazz 128-116 Minnessota Timberwolves
Phoenix Suns 113-101 Oklahoma City Thunder
Denver Nuggets 107-115 Charlotte Hornets
Golden State Warriors 113-104 Memphis Grizzlies
Los Angeles Lakers 110-138 San Antonio Spurs