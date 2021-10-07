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NBA'de forma giyen 18 eski basketbolcu tutuklandı!

Eski NBA oyuncusu 18 kişi, gerçekte yapılmayan tıbbi ve diş hekimliği masraflarını geri almak için yanlış ve hileli iddialarda bulundukları ve toplam 3,9 milyon dolar sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Suçlu bulunan basketbolcular arasında Jamario Moon, Glen Davis ve Sebastian Telfair gibi ünlü isimler de yer alıyor.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 20:21
NBA'de forma giyen 18 eski basketbolcu tutuklandı!

NBA'de forma giyen 18 eski basketbolcu, dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Manhattan federal mahkemesinde, aralarında Jamario Moon, Glen Davis ve Sebastian Telfair gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 18 kişi hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Dava dilekçesinde, 18 eski NBA oyuncusunun, gerçekte yapılmayan tıbbi ve diş hekimliği masraflarını geri almak için yanlış ve hileli iddialarda bulunarak lig sağlık planına yönelik toplam 3,9 milyon dolar sahtecilik yaptıkları kaydedildi.

Dolandırıcılık faaliyetinin 2017-2020 döneminde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. ABD basını konuyla ilgili isimlerin tutuklandığını belirtti.

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