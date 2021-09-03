NBA'de Portland Trail Blazers Dennis Smith Jr.'ı deneyecek!

NBA (Amerikan Basketbol Ligi) ekiplerinden Portland Trail Blazers, serbest oyuncu Dennis Smith Jr. ile bir antrenman kampı anlaşması yaptı. Portland, beğenilmesi halinde Dennis Smith Jr. ile sözleşme imzalayacak.

Smith Jr., 2020-21 sezonunda New York Knicks ve Detroit Pistons formaları giymişti.

Umut veren bir çaylak sezonunun ardından, saha içindeki üretimi giderek azalmış olan Smith Jr., geçtiğimiz sezon oynadığı 23 maçta 6.7 sayı, 3.3 asist, 2.4 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

23 yaşındaki oyuncu, 2017 NBA Draftı'nda Dallas Mavericks tarafından dokuzuncu sırada seçilmişti.