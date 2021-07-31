Alperen Şengün Houston’da

Türk basketbolu için önemli gün. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün kariyerini Houston Rockets'da sürdürecek. NBA'de draft gecesinde 19 yaşındaki milli oyuncumuz, Oklahoma City Thunders tarafından 16. sıradan draft edildi. Genç ismin haklarını ise Houston Rockest aldı. Alperen "Ne yapmam gerekiyorsa ben hazırım. Bir an önce Houston Rockets organizasyonuna katılmak istiyorum. Yıldızlarla aynı parkeye çıkacağım. Çok heyecanlıyım" dedi. Bu arada Houston'ın gelecekteki iki seçim hakkından vazgeçip Alperen Şengün'ü tercih etmesi, onu ne kadar istediklerinin bir göstergesi oldu.



TÜRK BAYRAĞI VE GİRESUN



Alperen Şengün'ün NBA'de draft edildiği anlarda heyecan büyüktü. 19 yaşındaki Giresunlu basketbolcumuz ceketinde şehrin rengi olan yeşili tercih etti. Alperen seçildikten sonra ceketini açarak içine diktirdiği Türk bayrağını gösterdi. Aynı zamanda ABD'ye gelemeyen aile üyelerinin isimleri de ceketine kazılıydı. Draftta ilk sıra hakkını elinde bulunduran Detroit, Cade Cunningham'ı seçdi. Houston 2. sıradan Jalen Green'i seçti. Eva Mobley de 3. basamaktan Clevaland tarafından draft edildi.