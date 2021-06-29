Son dakika spor haberi: Paul George NBA'de play-off rekorunu kırdı!

LA Clippers süperstarı Paul George, ekibinin Batı Finalleri'nde Phoenix Suns'a karşı 5. maçta aldığı galibiyette 41 sayı atarak, play-off rekorunu kırdı.

George, 30'u ikinci yarıda olmak üzere toplam 41 sayı bularak, Clippers'ın 5. maçta 116-102 galibiyete ulaşıp seriyi 3-2'ye getirmesinde başrol oynadı.

PG ayrıca bu play-offlarda oynadığı 18 maçın tamamında 20'den fazla sayı kaydederek, NBA tarihinde bunu Michael Jordan (1992, 1997, 1998), Kobe Bryant (2008) ve Kevin Durant ile (2012, 2018) başarmış olan tek oyuncu oldu.