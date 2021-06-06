Haberler NBA Son dakika spor haberi: Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 115-107 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: -: 115-107 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... NBA'de play-off'lar sürüyor. 'ı 115-107 mağlup eden , yarı final serisinde durumu 1-0 yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 10:13
Son dakika spor haberi: Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 115-107 | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında 'ı 115-107 yenen , konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti. NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında , 'da Bucks'ı ağırladı.

Bucks, karşılaşmanın ilk çeyreğini 32-30 önde geçse de devre arasına üstün giren taraf 63-61'lik skorla Nets oldu. Ev sahibi ekip, üçüncü çeyrekte ortaya koyduğu etkili performansla sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Nets, üçüncü periyodunu 98-84 üstün bitirdiği mücadeleyi 115-107 kazandı.

Bu arada Nets'in yıldız isimlerinden , karşılaşmanın ilk dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

29 sayı, 10 ribaunt, 25 sayı, 8 asist, 19 sayı, 18 sayı, 14 ribauntluk performanslarıyla Nets'in galibiyetinde ön plana çıktı.

Konuk takımda 34 sayı, 11 ribaunt, 19 sayı, Jrue Holiday 17 sayı, 9 ribaunt ve 13 sayı, 13 ribauntla oynadı.



SON DAKİKA