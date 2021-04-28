Haberler NBA Son dakika spor haberi: Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 103-133

Son dakika spor haberi: -: 103-133

Son dakika spor haberleri... NBA'de 'in, 'ı 133-103 yendiği maçta attığı 39 sayıyla yıldızlaştı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:00
Son dakika spor haberi: Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 103-133

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Chase Center'da karşılaştığı 'ı 133-103'lük skorla mağlup ederek, 34. galibiyetini elde etti. Dallas'ta 39 sayı, 8 asist ve 6 ribaundla yıldızlaşırken, Tim Hardaway Jr., -Smith ve de 13'er sayı ile takımının galibiyetinde rol oynadı. Bu sezonki 31. yenilgisin alan Golden State'te ise 'nin 27 ve 'in 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

: 104 - : 114
: 115 - : 119
: 112 - : 133
Toronto Raptors: 103 - Brooklyn Nets: 116
Houston Rockets: 107 - Minnesota Timberwolves: 114
Golden State Warriors: 103 - Dallas Mavericks: 133


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