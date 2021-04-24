Haberler NBA Son dakika spor haberi: Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 109-129

Son dakika spor haberi: Oklahoma City -Washington : 109-129

Son dakika spor haberleri... NBA'de Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Washington , Oklahoma City 'ı 129-109 yendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 12:01
Son dakika spor haberi: Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 109-129

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington , Oklahoma City 'ı 129-109 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı. NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Wizards, deplasmanda Thunder'ı mağlup ederek yükselen performansını sürdürdü.

Wizards'ta 37 sayı, 11 asist ve 11 ribaunt ile oynayan bu yıl 28. kez "triple-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Thunder'da ve 20'şer sayı ile oynadı.

NETS'TEN 40. GALİBİYET

Doğu Konferansı lideri , sahasında Boston 'i 109-104 yenerek 40. galibiyetini elde etti. Nets'te 15 sayı, 11 asist ile "double-double" yaparken, 20 sayı üretti. Celtics'te 'un 38 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptığı performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

SONUÇLAR

-Miami Heat: 118-103

Brooklyn Nets-: 109-104

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 108-102

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 104-109

-: 109-129

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 118-97

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 128-130



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