Son dakika spor haberi: Eski basketbolcu Dwyane Wade Utah Jazz'a ortak oldu

Kariyerinde 13 kez all-star seçilen eski basketbolcu Dwyane Wade, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz'ın hissedarları arasına katıldı.

Utah Jazz'dan yapılan açıklamada, kariyerinde 3 kez şampiyonluk yüzüğü takan 39 yaşındaki eski yıldız basketbolcunun kulübün hisselerine ortak olduğu belirtildi. Wade, NBA takımlarının hissedarları arasına katılan en genç girişimci unvanını da elde etti.

Kulübün en büyük hissedarı ABD'li milyarder iş insanı Ryan Smith, Wade ile uzun yıllardır devam eden bir dostlukları olduğunu belirterek, "Dwyane sadece bir basketbol efsanesi değil, aynı zamanda büyük bir lider, iş insanı ve karakter. Utah Jazz'ın yeniden efsane günlerine dönmesi için büyük çaba sarf ettiğimiz bu dönemde, Dwyane'in deneyimleri ve uzmanlığından faydalanabilme ayrıcalığına sahip olacağımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği Utah Jazz, bu sezon Batı Konferansı'nda elde ettiği 42 galibiyetle lider konumda bulunuyor.