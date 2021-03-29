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Son dakika spor haberi: 'tan transfer! Drummond'u renklerine bağladı

Son dakika spor haberleri... NBA takımlarından , 27 yaşındaki all-star pivot 'u kadrosuna kattı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 11:19
Son dakika spor haberi: Los Angeles Lakers'tan transfer! Drummond'u renklerine bağladı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu , all-star pivot 'ı kadrosuna kattı. Bu sezon anlaştığı veteran oyuncu 'dan istediği verimi alamayan, yedek uzunu 'ın ise mevkisine göre kısa kalması nedeniyle savunmada dezavantaj yaşayan Lakers, önemli bir hamle yaptı.

Lakers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, takas döneminin son gününde takımı Cleveland ile anlaşarak serbest kalan Drummond ile sözleşme imzalandı.

2016 ve 2018'de all-star seçilen, 4 kez ligin ribaunt kralı olan Drummond, kariyeri boyunca 14.6 sayı, 13.8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Kariyerine 2012'de 'ta başlayan, 2019-20 sezonu ortasında ise Cavaliers'a takas edilen 27 yaşındaki basketbolcu, bu sezon maç başına 17.5 sayı, 13.5 ribaunt üretiyor.

NETS ALDRIDGE İLE ANLAŞTI

'nın iddialı takımı de 'ün serbest bıraktığı 'i renklerine bağladı. Kariyerinde 7 kez all-star seçilen 35 yaşındaki pota altı oyuncusu, NBA'e adım attığı 2006'dan, Spurs ile anlaştığı 2015'e kadar forması giydi.

19.4 sayı ve 8.3 ribaunt kariyer ortalamaları bulunan Aldridge, bu sezon ise 13.7 sayı, 4.5 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.



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